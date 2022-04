Apple má u EU další vroubek. Důvodem je protekce Apple Pay

Možnost placení telefonem skrze NFC již dnes patří mezi standardní výbavu chytrých telefonů. Zatímco v případě výrobců smartphonů s Androidem můžete k placení využít nejen integrovanou službu Google Pay, ale také celou řadu platebních systémů třetích stran, u Applu je situace okolo placení mnohem více kontrolována.

To se ovšem nelíbí Evropské unii, podle které restrikce ze strany cupertinského giganta porušují zákony. S touto informací přišly Financial Times, které se odkazují na zdroje obeznámené s celou situací. Podle nich se EU nelíbí, že Apple omezuje přístup do svého systému například službám PayPal či Venmo, které nemají přístup k NFC čipu uvnitř iPhonů a tím pádem nemohou poskytovat stejné služby jako výchozí řešení Apple Pay. Zatímco Apple se hájí zajištěním bezpečnosti uživatelů, velké platební služby a některé banky v tom vidí spíše snahu o omezení konkurence.

Dle Financial Times se již brzy dočkáme oficiálního obvinění Applu ze strany EU, což může teoreticky vyústit v mastné pokuty. Stojí za připomenutí, že Apple v poslední době nemá v Evropské unii na růžích ustláno. V Evropském parlamentu je už nyní připraven zákon, který by v případě schválení mohl Apple donutit implementovat možnost instalovat aplikace mimo oficiální App Store, čemuž se Tim Cook brání zuby nehty.