Apple chystá odlehčené AirPods Pro. Budou levnější, ale přijdou o důležitou funkci

Ačkoliv Apple před pár dny představil nová sluchátka AirPods Max, chystá se aktualizovat i svou řadu menších sluchátek. V příštím roce bychom se měli dočkat třetí generace sluchátek AirPods a druhé generace modelu AirPods Pro. Nyní to vypadá, že Apple pracuje i na levnější variantě modelu AirPods Pro.

Informace o „odlehčeném“ modelu AirPodů Pro pochází z jihokorejského magazínu TheElec, podle kterého by zásadní rozdíl mezi AirPods Pro a odlehčenou verzí měl být v absenci automatického potlačení hluku (ANC). Představení bychom se měli dočkat již v první polovině příštího roku.

Dle zdroje by nová sluchátka měla být schválena ještě do konce letošního roku a na začátku roku 2021 by měla začít jejich výroba. Cenově by mohla dostat zhruba o 20% níž než stávající model AirPods Pro. U nás by to tedy mohla být cena do 6 000 Kč s DPH.

Kromě chybějícího ANC by mohla nová sluchátka trpět kratší výdrží na baterii nebo horší odolností vůči vodě. S dražší variantou ale určitě budou sdílet kvalitní zvukové podání nebo výměnné nástavce. Otázkou ale zůstává, zdali odlehčená verze pouze vystřídá AirPods druhé generace, nebo doplní řadu sluchátek o zcela nový model.