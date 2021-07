Aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (9. 7. 2021)

Kdo by neměl rád výhodné akce. Ačkoli jsou aplikace a hry pro Android na velmi dobré úrovni a jejich vývojáři si zaslouží uznání, z uživatelského pohledu potěší, když se tu a tam objeví nějaká zajímavá sleva či pokud je rovnou k dispozici za tu nejlepší možnou cenu, tedy zadarmo. V našem pravidelném seriálu prohledáváme Obchod Play, abychom vám mohli přinést zajímavé slevy na populární aplikace a hry.

Dnešnímu výběru pochopitelně nechybí několik pixelartových her, logické tituly k procvičení slovní zásoby i uvažování, užitečný konvertor jednotek nebo také kalkulačka, která vám usnadní rozhodování ohledně půjček.

Kickass Commandos

Co by to byl za pořádný výběr, kdyby v něm chyběla pixelartová hra. Kickass Commandos je tradiční střílečka z topdown pohledu, která se nápadně inspirovala filmy s Arnoldem Schwarzeneggerem a Sylvesterem Stallonem. Původní cena hry byla 85 korun.