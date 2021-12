Aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (2. 12. 2021)

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou aplikace a hry pro Android dobré a jejich vývojáři si zaslouží poklepání po rameni, z uživatelského pohledu potěší, když se tu a tam objeví nějaká výhodná akce či pokud je rovnou k dispozici za tu nejlepší možnou cenu, tedy zdarma. V našem pravidelném seriálu prohledáváme Obchod Play, abychom vám mohli přinést zajímavé slevy na populární aplikace a hry.

Dnešní výběr je opět plný zajímavých herních titulů, jako jsou třeba This Is the Police či Overboard!. Na své si ale přijdou také fanoušci rallye, hledači efektivního využívání telefonu nebo grafici a umělci.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé akce už nemusejí být aktivní.

This Is the Police

Být slušným policistou ve zkorumpovaném městě není žádný med. Vyzkoušet si to můžete ve strategii This Is the Police, kde se vžijete do role stárnoucího šéfa policie, který si dal skromný cíl – odejít do důchodu bohatý. Jak toho dosáhnete, je už na vás. Původní cena hry byla 200 korun.