Ani Qualcomm, ani MediaTek. Další velký výrobce smartphonů chystá vlastní čipset

Většinu současných smartphonů s Androidem pohánějí mobilní procesory od společností Qualcomm a MediaTek. Společnost Huawei musela s čipsety Kirin vyklidit pozice kvůli americkým sankcím, (dočasný) útlum je vidět i u Samsungu, jehož Exynosy v posledních letech přišly o svoji konkurenceschopnost. Stojaté vody loni alespoň částečně rozčeřil Google s vlastním čipsetem Tensor, ke stejnému kroku se údajně odhodlává i společnost Oppo.

OPPO independently developed the processor, which will be used in OPPO smartphones in 2024.

