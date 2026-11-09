Ani iPhone nemusí být v bezpečí. Apple varuje před špionážními útoky, cílí hlavně na politiky

- Společnost Apple poslala varování uživatelům v 99 zemích světa
- Upozorňuje je na možné napadení jejich zařízení nebezpečným špionážním softwarem
- Terčem jsou hlavně úředníci a politici
Hackerských útoků nejen v Česku, ale i v Evropě a ve světe bude postupem času přibývat, obzvláště s přihlédnutím k aktuálně se zhoršující bezpečnostní situaci. Mezi nejohroženější skupiny patří politici a vládní úředníci, kteří jsou oblíbeným terčem nekalých živlů. Apple údajně rozeslal uživatelům v 99 zemích upozornění na možné útoky pomocí špionážního softwaru typu „mercenary“, zatímco německé úřady vyšetřují podněty, že terčem těchto útoků mohli být zákonodárci a vládní úředníci.
V ohrožení jsou úředníci i politici
Informace, které vyšly na serverech Financial Times a TechCrunch, přinášejí detaily o nové vlně upozornění ze strany Applu, které uživatele informují, že se mohli stát terčem špionážního softwaru vytvořeného za účelem nekalého obohacení. Podle Financial Times začali němečtí zákonodárci a vládní úředníci minulý čtvrtek dostávat od Applu upozornění na bezpečnostní hrozbu, což vedlo k tomu, že Spolkový úřad pro informační bezpečnost vydal o víkendu naléhavé varování.
Úřad doporučil adresátům, aby „předpokládali, že jejich zařízení již není bezpečné“, zatímco německá vláda uvedla, že „bere tento incident a varování velmi vážně“ a „intenzivně pracuje na vyšetření okolností vztahujících se k tomuto bezpečnostnímu incidentu“. Financial Times poznamenaly, že mluvčí německé vlády Stefan Kornelius odmítl sdělit, zda byl mezi postiženými i kancléř Friedrich Merz, a dodal, že útoky údajně zneužily zranitelnost typu zero-click, která útočníkům umožňuje napadnout zařízení bez jakékoli interakce ze strany uživatele.
TechCrunch v souvislosti s těmito upozorněními uvedl, že nedávné varování ze strany Applu obdrželi i lidé mimo Německo, včetně Radwana Mortady, filmaře působícího v Bejrútu, který své upozornění sdílel na sociální síti X. Mortada ve svém tweetu rovněž uvedl, že se již v letech 2017 a 2021 stal terčem špionážního softwaru Pegasus a že neví, kdo stál za tímto posledním pokusem, ani zda to souviselo s investigativním dokumentem, který režíroval.