Android 13 (Go Edition) přináší designový jazyk Material You i do těch nejlevnějších smartphonů

Když Google loni představil operační systém Android 12, přišel se zcela novým designovým jazykem Material You, na jehož základě lze prostředí lépe uzpůsobit potřebám každého jedince. Nový vzhled překvapivě nedostala edice Go určená pro levné smartphony, ovšem letos internetový gigant situaci napravuje – právě vydaný Android 13 (Go Edition) získává nejen nové vzezření, ale i několik dalších vylepšení.

Majitelé smartphonů s Androidem 13 (Go Edition) si budou moci upravit barevné schéma na základě zvolené tapety – stačí si vybrat libovolný obrázek a systém z něj odvodí čtveřici barevně korespondujících témat.

Další novinkou je úprava způsobu aktualizování softwaru – systém Google Play lze nově updatovat nezávisle na systému, tudíž aktualizace mohou probíhat rychleji a nebudou vyžadovat stahování příliš velkého množství dat. Tím dojde i k úspoře úložiště, jehož kapacita je na smartphonech s Androidem Go limitovaná.

Android 13 (Go Edition) rovněž přináší novou obrazovku Discover, která uživateli poskytne přehled aktuálních článků a dalšího užitečného obsahu. Funkce má být inteligentní a nabízet relevantní obsah. K této obrazovce se přechází gestem tažení z domovské obrazovky doprava.

Kromě zmíněných novinek dostane Android 13 (Go Edition) i několik vlastností standardního Androidu 13, např. nastavení odlišných jazyků pro různé aplikace nebo oprávnění pro notifikace.

V souvislosti s představením nové verze Androidu se Google pochlubil, že odlehčená verze Go aktuálně pohání 250 milionů zařízení.