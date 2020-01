Android 11 nabídne skvěle vylepšení v oblasti záznamu videa

Ano, operační systém Android umožňuje kontinuálně natáčet video pouze do velikosti 4 GB. Sám jsem o tom nevěděl a překvapilo mě to. Tento limit byl zaveden v roce 2014 a poměrně dlouhou dobu stačil naprosté většině uživatelů. V případě, že jste limit 4 GB překročili, naleznete v galerii původní video rozděleno na dvě části. Tomu by už od Androidu 11 mohl být konec.

Google si zřejmě uvědomil, že v době, kdy je u vlajkových lodí (až na Pixely…) standardem 4k rozlišení při 60 snímků za vteřinu, je limit zastaralý a je nutné provést update. Samsung s řadou S11 možná nebude jediný, kdo navýší rozlišení na 8k a to už pak bude pro úložiště větší nápor. Zatím není jasné, zda se limit pouze zvýší, nebo se úplně zruší a budete moct natáčet bez omezení. V každém případě je to logický tah a těšíme se, až Google s touto drobností přijde oficiálně.