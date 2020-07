Američané vybaví L-39 Albatros umělou inteligencí. Má autonomně vyhrávat letecké souboje

Agentura amerického ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty DARPA uzavřela zajímavý kontrakt se společností Calspan Corporation. Předmětem zakázky za více než 300 milionů korun je zástavba umělou inteligencí ovládaného autopilota do až čtyř letounů Aero L-39 Albatros.

Letouny vyrobené ve Vodochodech u Prahy tak dostanou v zámoří zajímavou a významnou roli, která možná pomůže odstartovat novou éru vojenského letectví.

Pilot bude řídit drony, vzdušné souboje obstará umělá inteligence

DARPA za svých více než 60 let existence přišla s řadou revolučních projektů. Je mezi nimi například ARPANET – jakýsi předchůdce dnešního internetu, experimentální bezpilotní raketoplán Boeing X-37, ale také projekty jako za sci-fi filmů – dálkové ovládání hmyzu či exoskeletony pro vojáky.

Popisovaný projekt není o nic méně zajímavý. DARPA by chtěla vyvinout systém, který by umožnil letadlo s fly-by-wire systémem plně ovládat umělou inteligencí, a to včetně zbraní. Umělá inteligence by měla být schopna pilotovat a vyhrávat vzdušné souboje – tedy konflikty s jinými stíhacími letadly. Pilot by se mezitím věnoval ovládání pokročilých zbraňových systému, především pak řízení skupin bezpilotních bojových letounů.

Těmi mohou být kupříkladu v současnosti vyvíjené a testované Kratos XQ-58 Valkyrie. Bezpilotní letouny tohoto typu by v budoucnu měly doprovázet pilotovaná letadla F-22 a F-35 během bojových misí, kde by mohla plnit celou řadu úkolů, jako je sledování či přímé bojové úkoly v rizikových situacích.

Součástí kontraktu bude kromě implementace AI také testování nových rozhraní pro komunikaci mezi pilotem a letadlem, což by mělo umožnit pilotovi snadno přenést některé náročnější úkoly na počítač. Proč byla pro testování nejmodernějších systémů americké armády vybrána zrovna platforma původem československých cvičných proudových letadel L-39 Albatros přímo uvedeno nebylo.

Jde ovšem o velmi populární a spolehlivá letadla, kterých bylo vyrobeno 2 900 kusů a dodnes jsou nejpoužívanějším proudovým výcvikovým letadlem na světě. I přes své především cvičné zaměření se dočkala bojového nasazení, aktivně je používá například Syrská arabská armáda.