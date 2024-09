Američané mají na YouTube utrum se skladbami Adele či Nirvany. Na vině je spor o práva

Platformy YouTube a YouTube Music v některých státech začaly blokovat vybranou hudbu

Jedná se o skladby z katalogu hudebního vydavatelství SESAC, kam spadá například Adele či Nirvana

Kdy se Google dohodne se SESAC na nových podmínkách licencování hudby prozatím není jasné

Videoserver YouTube je společně se službou YouTube Music je pro miliony lidí výchozím způsobem, jak přistupovat k hudbě, ať už jde o klasický poslech hudby, nebo o sledování nejnovějších videoklipů. Už jsme si tak nějak zvykli na to, že právě na YouTube najdeme prakticky všechno. Tu a tam se ale vyskytne problém, jako tentokrát v případě hudebního vydavatelství SESAC, které drží práva na více než 30 tisíc interpretů a ve svém katalogu má přes jeden milion skladeb. Některé z nich od soboty nelze ve Spojených státech na YouTube či YouTube Music přehrát.

YouTube začal blokovat některé skladby

Část katalogu Society of European Stage Authors and Composers, která se skrývá pod značkou SESAC, ze služeb od Googlu zmizela. Týká se to například interpretů jako Adele, Alice in Chains, Burna Boy, Mariah Carey, Neil Diamond, Bob Dylan, Fleetwood Mac, Green Day, Kendrick Lamar, Nirvana, R.E.M. nebo Rush. Co všechno z YouTube zmizelo víme i díky tomu, že SESAC na svých stránkách zveřejnil kompletní seznam, který je vcelku obsáhlý, avšak pozitivní je, že se nejedná o kompletní portfolio vydavatelství. Zatímco některé skladby konkrétních interpretů mohou být na YouTube Music zablokované, na klasickém YouTube stále půjdou přehrát a obráceně.

Odpověď na to, kdy se populární interpreti vrátí zpátky na oblíbenou platformu, je o trochu těžší. „Věříme, že jednání se SESAC budou úspěšná a naši současnou dohodu obnovíme. Bohužel i přes naši veškerou snahu se nám nepodařilo dohodnout se před vypršením původní dohody. Bereme otázku autorských práv velmi vážně, což znamená, že dokud nedojde k dohodě, nebude obsah SESAC na YouTube ve spojených státech k dispozici. Doufáme, že se dohodneme na podmínkách nové smlouvy co nejdříve,“ uvedla mluvčí YouTube Mariana de Felice. Podle nejmenovaného zdroje, který citoval server Variety, se může jednat jen o vyjednávací taktiku a katalog SESAC by se mohl na YouTube vrátit již brzy v plné síle.