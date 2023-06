Aktuální akce v Nintendo Store: simulátor krále, česká plošinovka a prvotřídní diablovka

V našich slevových seriálech přinášíme zajímavé tipy na aplikace a hry pro mobilní operační systémy. Celá plejáda slev je nicméně také na herní konzoli Nintendo Switch a v široké nabídce titulů za zajímavou cenu je velmi snadné se ztratit. Příležitostně bychom vás proto chtěli upozornit na různé zajímavé nabídky, které v rámci Nintendo Store můžete najít. První díl našeho seriálu odstartuje například simulátor panovníka Yes, Your Grace, česká hopsačka Feudal Alloy či špičkové akční RPG Pillars Of Eternity Complete Edition.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro Nintendo Switch atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Nintendo Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v Nintendo Store ve vaší konzoli – z důvodu politiky Nintenda neodkazujeme přímo na webové stránky obchodu, které nejsou v Česku k dispozici. Žánr hry odpovídá označení v obchodě Nintendo Store. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Nintenda, případně jinému, pakliže není k dispozici dostatek hodnocení pro Switch. Ceny mohou být z důvodu větší přehlednosti zaokrouhleny na celé koruny.

Overcooked 2 Deluxe Edition

Sleva: 75 % (původní cena 1 063 Kč, nyní 266 Kč)

Žánr: strategie/party

Hodnocení Metacritic: 81/100

Popadněte zástěru, chopte se věrné sady nožů a vydejte se opět zachránit Cibulové království! Druhý díl oblíbené party strategie Overcooked 2 Deluxe Edition nabízí znovu povedené grafické zpracování, celou řadu zábavných úrovní, ve kterých jde nejen o vaření, ale také o kooperaci s vašimi přáteli a plejádu nového obsahu, díky kterému vás tento titul jen tak neomrzí. Titul je ideální jak pro naprosté začátečníky, tak i pro zkušené hráče.