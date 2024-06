Aktuální akce v App Store: virtuální LEGO, deskovka z prostředí doků a sledování noční oblohy

Pátek je tady a s ním i náš pravidelný seriál, který vám doporučuje to nejzajímavější z aplikací a her, které jsou aktuálně zdarma či ve slevě na App Store. Z dnešního výběru vám můžeme doporučit například povedený titul LEGO Bricktales, adaptaci známé deskovky Le Havre (The Harbor) nebo sledování noční oblohy se SkySafari 7 Plus.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

LEGO Bricktales

Dánská stavebnice LEGO je oblíbená nejen u dětí, ale také u dospělých. Přenesení populární stavebnice do digitálního světa nicméně nebylo vždy zcela bez poskrvnky, což chce změnit titul, či spíše aplikace LEGO Bricktales. V ní můžete vytvářet libovolné stavebnice, které omezuje jen vaše představivost, a následně je uvádět v život. Samozřejmostí je také simulace fyziky, takže o zábavu budete mít postaráno. Původní cena byla 125 korun.