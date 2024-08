Aktuální akce v App Store: sedmý díl Final Fantasy, mýtus Cthulhu a epické RPG

Jako každý pátek, i tentokrát vám přinášíme náš výběr toho nejzajímavějšího z aplikací a her, co se aktuálně nachází zdarma či se slevou v obchodě App Store. Tentokrát za zmínku stojí kupříkladu sedmý díl legendárního japonského RPG Final Fantasy, adventura zpracovávající mýtus Cthulhu The Innsmouth Case nebo epické RPG s názvem Evoland 2.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Agent A: A puzzle in disguise

Podařených point-and-click adventur je v dnešní době zoufalý nedostatek. Agent A: A puzzle in disguise vsází na povedené grafické zpracování a opravdu silný příběh, který vás donutí zapřemýšlet. Dokážete opustit vězení a nalézt tajné sídlo padoucha Ruby La Rouge? V cestě vám bude stát celá řada hádanek, které váš postup notně zpomalí. Původní cena byla 150 korun.