Aktuální akce v App Store: sci-fi komedie, skvělá videoaplikace a hra kombinující několik žánrů

Máme tady pátek, což neodmyslitelně znamená náš výběr toho nejzajímavějšího z aplikací a her, co se momentálně nachází na App Store zdarma, či alespoň s nějakou tou slevou. Vypíchnout z našeho seznamu můžeme například povedenou sci-fi komedii s názvem 60 Parsecs!, překvapivě dobrou aplikaci pro natáčení videí Kino – Pro Video Camera, nebo titul kombinující hned několik žánrů jménem Luck be a Landlord.

ColorCamera – Color Picker

Aplikace ColorCamera si dala za úkol vylepšit vaše estetické cítění, což jistě nebude snadné. S pomocí analýzy barev z vybrané fotografie či snímku vám pomůže navrhnout další barvy, které se k původní paletě skvěle hodí a doplňují ji. To se dá skvěle využít například pokud malujete pokoj, ale nechcete mít každou stěnu stejné barvy. Původní cena aplikace byla 25 korun.