Aktuální akce v App Store: příběh o mateřství, posmrtná adventura a identifikátor ptáků

Pátek je tady a s ním i náš pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co je aktuálně k dispozici zdarma či ve slevě v obchodě s aplikacemi App Store. Za zmínku tentokrát stojí například strhující příběh o mateřství ve zvířecí říši Endling, adventura balancující na hraně života a smrti The Almost Gone či povedený identifikátor zpěvných ptáků Bird Sound Identifier.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Endling

Zvládne matka uchránit svá mláďata před jistou smrtí a dovede je k zářné budoucnosti? Strhující příběh o mateřství ze zvířecí říše nabízí adventura Endling. Kromě poutavého grafického zpracování se titul může pochlubit také sympatickými herními mechanikami, které rychle přejdou do krve také nehráčům. Ponořte se do magického světa, kde vyhrát znamená přežít o něco déle. Původní cena byla 250 korun.