Aktuální akce v App Store: povedené karetní hry a adaptace ikonické filmové deskovky

Pátek je znovu tady a to neomylně znamená také náš článek s tipy na nejzajímavější aplikace a hry, které jsou momentálně zdarma či ve slevě na App Store. Nyní můžeme vypíchnout třeba povedenou karetní hru Mystic Vale, adaptaci známé filmové deskovky Jumanji: The Curse Returns nebo nová štika v rybníku sběratelských karetních her jménem Lost Portal CCG.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Murdered by Midnight

Titul Murdered by Midnight je povedenou digitální deskovou hrou, kterou můžete hrát s přáteli či rodinou. Příběh se odehrává ve dvacátých letech minulého století v pohádkovém sídle ve stylu art deco jménem Briarwood Manor. Majitelé shromáždili šest světově proslulých detektivů a několik jejich přátel a rodinných příslušníků, aby uspořádali „vražedný večírek“, na němž zinscenují fingovanou vraždu, kterou mají detektivové vyřešit. Původní cena byla 50 korun.