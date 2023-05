Aktuální akce v App Store: manažer závodní stáje, vylepšení fotografií s pomocí AI a vikingská strategie

Páteční výběr toho nejzajímavějšího z aplikací a her, co se na App Store objevilo zdarma či se slevou, i tentokrát přináší řadu zajímavých titulů. Vypíchnout můžeme kupříkladu manažera vlastní závodní stáje Motorsport Manager Mobile 3, aplikaci pro vylepšení fotografií s pomocí umělé inteligence Photo Of Clarity nebo povedenou vikingskou strategii Northgard.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Motorsport Manager Mobile 3

Motoristický sport umí být vzrušující nejen z pohledu samotného závodníka, ale také celé řady osob, kteří řídí celý tým z paddocku. Pokud i vy patříte spíše mezi rozvážné manažery, než adrenalinové závodníky, vyzkoušejte prověřený titul Motorsport Manager Mobile 3. Ten nabízí propracovaný systém managementu vlastního týmu, ať už jde o podepisování smluv s piloty, nebo výzkum a vývoj nového vozu. Původní cena byla 175 korun.