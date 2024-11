Aktuální akce v App Store: japonské RPG, demoliční derby a deskovky od Vlaadi Chvátila

Pátek je na SMARTmanii vyhrazen pro náš pravidelný seriál, který vám doporučuje ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou momentálně na App Store zdarma, nebo alespoň se zajímavou slevou. Tentokrát stojí za zmínku například povedené japonské RPG SaGa Emerald Beyond, skvělé demoliční derby Wreckfest nebo deskové hry od Vlaadi Chvátila, jako je Galaxy Trucker či Through the Ages.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

SaGa Emerald Beyond

Japonský vydavatel Square Enix má ve svém portfoliu celou řadu úspěšných titulů. Nyní je ve slevě hra SaGa Emerald Beyond, která patří mezi to nejlepší, co může Square Enix nabídnout. Pokud jste fanoušky japonských RPG a tento skvost vám z nějakého důvodu unikl, nyní máte skvělou příležitost to napravit. Původní cena byla 1 250 korun.