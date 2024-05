Aktuální akce na Google Play: temná adventura, dánská stavebnice a vesmírné RPG

Čtvrtek je opět tady a s ním i náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího, co je aktuálně zdarma či ve slevě na Google Play. Tentokrát můžeme doporučit skvělou temnou a atmosférickou adventuru LIMBO, netradiční zpracování dánské stavebnice LEGO: Bricktales či zajímavé vesmírné RPG zaměřující se na obchodování s názvem Galaxy Trader – Space RPG.

Lost Horizon

Klasické point and click adventury jsou dnes již téměř na vymření, proto rádi v našem výběru doporučíme hru, které se neváhají do tohoto tradičního žánru pustit. Lost Horizon nabízí strhující příběh, zajímavý vizuál a návrat do starých dobrých časů, kdy si hry braly za předlohu kvalitní literární díla. Původní cena byla 100 korun.