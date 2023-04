Aktuální akce na Google Play: simulátor restaurace, sledování spánku a renesanční logická hříčka

Čtvrtek znamená další přísun zajímavých aplikací a her, které jsou na Google Play zcela zdarma, nebo alespoň se slevou. Z dnešního seznamu můžeme vypíchnout simulátor kuchaře a manažera restaurace Cook, Serve, Delicious!, českou aplikaci pro monitoring spánku Sleep as Android nebo druhý díl renesanční logické hry The House of Da Vinci.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Cook, Serve, Delicious!

Mít vlastní restauraci není žádný jednoduchý úkol. Ve hře Cook, Serve, Delicious! si můžete naplno vyzkoušet, co všechno obnáší vaření jídel v restauračním zařízení, přičemž hře nechybí ani nějaký ten management, aby hratelnost nebyla příliš jednotvárná. Dokážete uspokojit všechny zákazníky, kteří za vámi dorazí na nejlepší jídlo jejich života? Původní cena byla 100 korun.