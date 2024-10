Aktuální akce na Google Play: simulátor policisty, lidské tělo jako umění a stavba pohádkových měst

Máme zde čtvrtek a s ním i náš tradiční seriál, který vám doporučuje ty nejzajímavější aplikace a hry, které se zrovna v těchto chvílích nachází na Google Play zdarma, či alespoň se slevou. Tentokrát můžete sáhnout například po simulátoru policejní práce se vším všudy jménem This Is the Police, adventuru zpracovávající lidské tělo netradičním uměleckým způsobem Homo Machina nebo netradiční stavbu zajímavých měst ve hře Townscaper.

Rush Rally 3

Závody rallye jsou velmi oblíbené nejen na Zlínsku, ale také v zahraničí. Titul Rush Rally 3 se pyšní povedenou hratelností společně s realistickou grafikou, která vás přenese do závodního vozu a dýchne na vás tou správnou atmosférou. Větší zážitek vám zprostředkuje už jen skutečná jízda v závodním autě. Původní cena hry byla 150 korun.