Aktuální akce na Google Play: pixelartová akce, logická hříčka nebo propracované RPG

Čtvrtek je tady a co to znamená? No přece náš pravidelný seriál, ve kterém vám doporučujeme ty nejzajímavější aplikace a hry, které si můžete stáhnout zdarma či se slevou z Google Play. Tentokrát můžeme doporučit zajímavou akci Gunslugs, logickou hříčku jménem Sphaze nebo překvapivě propracované RPG Evoland 2.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Gunslugs

Hektické střílečky nemusejí mít jen realistickou grafiku, aby byly zábavné. Gunslugs je pixelartová hra, která vás rozhodně bude bavit. Pořádná akce ve stylu 80. let minulého století vás pohltí díky svým snadno pochopitelným herním mechanikám a podmanivému vizuálu. Pakliže hledáte nějakou hříčku, která vás zabaví při dlouhém čekání na autobus, tohle je ta správná volba. Původní cena byla 85 korun.