Aktuální akce na Google Play: parodie na superhrdiny, povedená střižna a jablečný launcher

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se Obchodu Google Play přináší tipy na jejich výhodné získání.

V rámci dnešního výběru si můžete do svého telefonu či tabletu stáhnout například skvělou hru parodující superhrdinské filmy a komiksy Not Exactly A Hero: Story Game, povedenou aplikaci pro střih videa s názvem Video Editor Pro nebo launcher, který vás Android alespoň vizuálně, promění na iPhone.

Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Argo’s Choice: Offline Game

Noirová detektivka jménem Argo’s Choice spoléhá především na zajímavý příběh, který vykresluje v rámci grafiky s lehkou anime stylizací. Pokud máte rádi především konverzační adventury, budete zde jako ryba ve vodě. Dokážete změnit Argův osud, nebo vás v jeho kůži dostihne krutá realita světa? Původní cena byla 165 korun.