Aktuální akce na Google Play: nemotorní lidé, povedená deskovka a jednoduchá hříčka

Je tady čtvrtek a co to znamená? Přece náš pravidelný výběr aplikací a her, které jsou v tuto chvíli k dispozici zdarma, či alespoň se zajímavou slevou na Google Play. Z našeho výběru můžeme vypíchnout třeba jednoduchou puzzle hru s propracovanou fyzikou Human Fall Flat, povedenou adaptaci deskové hry s názvem Root nebo jednoduchou logickou hříčku Point.

The Lonely Hacker

Hackeři se v posledních letech dostávají do médií poměrně často. Ne pokaždé ovšem díky svým bohulibým činům. Pokud vás život na hraně zákona vždy lákal, ale úplně se necítíte na to ho naplnit, můžete si ho alespoň vyzkoušet ve hře The Lonely Hacker. Ta disponuje poměrně jednoduchými mechanikami, které se rychle naučíte, ale bude vám trvat poměrně dlouho, než se stanete skutečnými mistry. Původní cena byla 75 korun.