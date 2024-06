Aktuální akce na Google Play: myšlenkové mapy, závodní hra a tower defense strategie

Čtvrtek se nese ve znamení našeho výběru toho nejzajímavějšího z aplikací a her, co se aktuálně nachází zdarma či se slevou na Google Play a my vás o něj nemůžeme ochudit. Za zmínku tentokrát stojí například aplikace pro tvorbu myšlenkových map Mindz – Mind Mapping (Pro), závodní titul Hot Lap League: Racing Mania! nebo tower defense strategie Dungeon Warfare 2.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Pocket Note Pro

Mít si kde zapsat poznámky, ať už jde o hloubavé myšlenky nebo nákupní seznam, je v dnešní době zkrátka nutnost. Pokud nenosíte po kapse papíry či chcete mít všechno hezky přehledně v telefonu, ale zároveň se nechcete spoléhat na aplikace velkých technologických společností, rozhodně vyzkoušejte aplikaci Pocket Note Pro, která nabízí řadu užitečných vychytávek. Původní cena byla 100 korun.