Aktualizace každý měsíc! Xiaomi slibuje výrazně rychlejší distribuci bezpečnostních balíčků

Aktualizace softwaru jsou na Androidu stále velké téma. Zatímco některé značky se v průběhu let značně zlepšily a přináší nové verze systému na svá zařízení velmi rychle, jiné se v tomto ohledu, mírně řečeno, trápí. Zatímco majitelé telefonů Google Pixel a Samsung Galaxy jsou zvyklí dostávat na svá zařízení měsíční bezpečnostní aktualizace, Xiaomi svým uživatelům totéž nenabízí. Čínský gigant spíše vydává aktualizaci každých 90 dní, a to i pro vlajkové lodě. V kombinaci s příslibem čtyř let hlavních aktualizací systému Android je Xiaomi v tomto ohledu pozadu, alespoň pokud jde o srovnání se špičkou.

Jak to ale nyní vypadá, Xiaomi zřejmě v roce 2025 konečně přejde na měsíční plán aktualizací svých zařízení se systémem Android. Viceprezident Xiaomi Alvin T uvedl na sociální síti X (dříve Twitter), že společnost bude schopna poskytovat aktualizace na měsíční bázi od roku 2025. Nejedná se o žádný závazný závazek, ale jde o první náznak toho, že Xiaomi chce svým zákazníkům poskytovat častější aktualizace.

We should be able to do monthly updates from 2025

— Alvin T (@atytse) December 1, 2024