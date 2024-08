AI umí předpovídat nemoci pouze podle barvy vašeho jazyka, stačí fotka z telefonu

AI dokáže předpovídat nemoci podle barvy jazyka

Nemocnici rozpozná s přesností 98 %

Diagnostiku lze provést přes telefon, stačí jenom jedna fotka

V posledních měsících se umělá inteligence (AI) rychle prosazuje jako klíčový nástroj v různých odvětvích, včetně medicíny. Nedávný průlom ve výzkumu ukázal, že AI dokáže diagnostikovat nemoci s přesností až 98 % pomocí analýzy barvy jazyka pacienta. Tato metoda, inspirovaná tradiční čínskou medicínou, která se již 2000 let zaměřuje na vyšetření jazyka jako indikátoru zdravotního stavu, představuje významný posun směrem k rychlejší, přesnější a méně invazivní diagnostice.

V tradiční čínské medicíně se vyšetření jazyka považuje za základní metodu diagnózy, kde se barva, tvar a povrch jazyka využívají k identifikaci různých zdravotních problémů. Například žlutý jazyk může být příznakem cukrovky, fialový jazyk může naznačovat přítomnost rakoviny, a červený jazyk může být spojen s akutními mozkovými příhodami.

Tento prastarý diagnostický přístup nyní našel svou moderní podobu v AI technologiích. Vědci z Middle Technical University (MTU) v iráckém Bagdádu a University of South Australia (UniSA) v australském Adelaide vyvinuli algoritmus strojového učení, který dokáže analyzovat barvu jazyka pacienta a z ní odvodit potenciální zdravotní problémy. Tento model AI byl vycvičen na základě 5260 snímků lidských jazyků a dosáhl 98% přesnosti při předpovídání nemocí, jako jsou cukrovka, mrtvice, COVID-19, astma.

Diagnostika nemocí pomocí AI

Model umělé inteligence, který vyvinuli odborníci z MTU a UniSA, se zaměřuje na analýzu sedmi různých barev – červené, žluté, zelené, modré, šedé, bílé a růžové – a jejich interpretaci ve vztahu k různým onemocněním. Použitím šesti různých algoritmů strojového učení se podařilo vyvinout systém, který dokáže přesně identifikovat a diagnostikovat nemoci v reálném čase.

Klinické testy byly provedeny na vzorku 60 pacientů, jejichž snímky jazyků byly analyzovány pomocí AI systému. Výsledky byly porovnány s konvenčními lékařskými diagnózami a ve většině případů model AI správně identifikoval přítomnost nemocí na základě barvy jazyka a dosáhl přesnosti až 98 %. Tímto bylo prokázáno, že AI může být spolehlivým nástrojem pro rychlou a efektivní diagnostiku v reálném čase.

Model AI také ukázal, že je schopen poskytnout výsledky během několika sekund, což by mohlo významně zkrátit čekací doby v nemocnicích a zefektivnit práci lékařů. Tento systém by mohl být integrován do běžných zdravotnických zařízení a také by mohl být využíván na chytrých telefonech, což by umožnilo diagnostiku nemocí kdekoliv a kdykoliv.