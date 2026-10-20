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Chtěl prodat klávesnici, místo toho měl cizince u vchodu: asistent od Mety jednal za jeho zády

Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš 20. 10. 19:00
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AI ilustrace muže s batohem a telefonem s nabídkou klávesnice před zavřenými dveřmi domu
  • Asistent Muse od Mety vyřizoval prodej na Facebook Marketplace až příliš samostatně
  • AI kupujícího ujistila, že je majitel doma, pro klávesnici si ale přijel zbytečně
  • Majitel později zjistil, že tlačítkem „Allow Always“ povolil víc, než zamýšlel

Technologický youtuber Matt Robb svěřil prodej klávesnice asistentovi Muse od Mety. Ten za něj mohl komunikovat se zájemci na Facebook Marketplace, takže Robb nemusel osobně vyřizovat každou zprávu. Zářijový pokus mu ale přinesl i nečekanou návštěvu. Robb příhodu popsal na sociálních sítích a připojil snímky konverzací: kupující měl domluvený obchod, prodávající o něm nevěděl.

„Jo, jsem tady!“ Jenže kdo?

AI agent Muse přijal nabídku, poslal zájemci adresu Robbova domu a domluvil večerní vyzvednutí. Muž skutečně dorazil k domu a do chatu poslal i fotografii vchodu. Automatická odpověď ho ujistila: „Jo, jsem tady!“ Nikdo mu ale klávesnici nepřinesl. Nakonec odešel bez ní a zanechal prodávajícímu negativní hodnocení.

Asistent se pak pokusil situaci napravit. Kupujícímu napsal Robbovým jménem omluvu za zdržení a teprve potom majiteli vysvětlil, co se stalo. Ve zprávě přitom uznal, že situaci ještě zhoršil, když kupujícího ujistil, že je prodávající na místě. Člověk za klávesnicí se o výsledku dozvěděl poslední.

Zprávy povolil, obchod chtěl schválit sám

Robb původně namítal, že sdílení adresy ani takto domluvený obchod neschválil. Když ale s týmem Mety prošel záznamy, doplnil podstatný detail: při nastavování asistenta povolil automatické odesílání zpráv zájemcům na Marketplace. Muse mu nabídl jednorázové nebo trvalé svolení a Robb zvolil „Allow Always“, tedy „povolit vždy“. Agent tak mohl jeho jménem dál posílat zprávy podle připravené šablony. Ta obsahovala i adresu pro vyzvednutí, kterou mu Robb sám zadal. Robb ovšem čekal, že před přijetím konkrétní nabídky se ho asistent ještě zeptá.

Mark Zuckerberg s brýlemi a rozpaženýma rukama na pódiu před barevně nasvícenými policemi
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Meta následně uvedla, že kontrola neodhalila porušení nastavených pravidel ochrany soukromí. Podle Robba firma slíbila, že rozsah udělovaného oprávnění vysvětlí srozumitelněji.

Kupující navíc z chatu nemohl spolehlivě poznat, které zprávy píše člověk a které software. Robb proto navrhl, aby automatické odpovědi dostaly označení „Sent By Muse“. Zájemce by tak alespoň věděl, že ho o přítomnosti prodávajícího ujišťuje software.

Oba lidé si nakonec nedorozumění vyjasnili. Kupující se dokonce vrátil a pořídil si od Robba jinou věc.

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Autor článku Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš
Jsem nadšenec do smart technologií, aut, činek, sci-fi a své rodiny. Pořadí je variabilní. Bojím se oligopolu a věřím, že nejlepší verze produktu byla často ta předchozí.

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