Activision Blizzard chystá na letošní rok více remasterů a remaků starých herních klasik

Herní gigant Activision Blizzard letos plánuje vydat několik remasterů a remaků svých klasických her. Podnítil jej k tomu úspěšný návrat v minulosti velice populárních sérií jako Crash Bandicoot nebo Spyro.

V konferenčním hovoru s investory finanční ředitel Activisionu Blizzard Dennis Durkin řekl, že kromě nových titulů „budeme pokračovat ve využívání našeho portfolia fanoušky milovaných značek a přineseme jim letos několik remasterovaných a předělaných her, které ohlásíme, až budou blíže vydání“.

V tuto chvíli není jasné, na co konkrétně se fanoušci mohou těšit, bohaté portfolio Activisionu však nabízí mimo jiné Diablo II, sérii Tony Hawk’s Pro Skater, Guitar Hero, Tenchu a mnohé další klasické hity a série.

Společnost v roce 2017 vydala remasterované tituly Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a o rok později Spyro Reignited. Obě hry (v prvním případě to byl přesněji balík tří her) se setkaly s velkým zájmem nejen pamětníků a sklidily velmi vysoká hodnocení, a tak není překvapením, že v přepracovávání starých klasik chce Activision pokračovat (ještě dříve, v roce 2016, vyšla hra Call of Duty: Modern Warfare Remastered, moderní úprava bestselleru Call of Duty 4: Modern Warfare z roku 2007, ta ovšem tak kladnou odezvu nezaznamenala).

Studio nicméně „šláplo vedle“ s remasterem kultovní realtimové strategie Warcraft III z roku 2002 s názvem Warcraft III: Reforged. Od mnoha hráčů si hra ihned po vydání vysloužila kritiku kvůli špatnému technickému stavu a optimalizaci, horší než slibované vylepšené grafice, chybějící podpoře klanů a žebříčků a v neposlední řadě absenci jakýchkoli vylepšení uživatelského rozhraní. V reakci na to musel gigant jen pár dní po vydání uvolnit aktualizaci opravující některé z největších problémů.