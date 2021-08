A je to venku. Víme, kdy Apple začne prodávat nové iPhony

Oficiální představení nových iPhonů je již za dveřmi a očekávání jsou jako vždy velká. Z úniků jsme se dozvěděli prakticky vše podstatné, stále ale několik střípků do mozaiky chybí. Jedním z nich je datum zahájení prodeje chystaných iPhonů 13. To nyní prozradil známý leaker PandaIsBald.

Na jím zveřejněném snímku lze vidět, že všechny čtyři iPhony 13 půjdou do prodeje už 17. září, alespoň pokud jde o Čínu. Ta by nicméně měla být v první vlně prodejů, takže lze toto datum také považovat za globální uvedení na trh. Apple by měl rovněž začít prodávat nová sluchátka AirPods 3, která se ale mají dostat do prodeje později, konkrétně 30. září.

Většina analytiků se shoduje, že Apple v září nové iPhony skutečně představí, což by ale znamenalo, že nás od premiéry dělí jen několik týdnů, a to samé platí i pro samotné zahájení prodeje. Ohledně jejich dostupnosti však visí otazník, především s ohledem na globální nedostatek čipsetů a koronavirovou pandemii.