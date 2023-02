A je po překvapení. Sonosu unikly informace o nových reproduktorech Era

Brzy se dočkáme odhalení dvojice reproduktorů Era 100 a Era 300

Ceny se budou pohybovat okolo 7 tisíc u levnější a 12 tisíc u dražší varianty

Oficiální představení má přijít na konci března

Ačkoliv první 3D rendery očekávaného reproduktoru společnosti Sonos jsme mohli vidět už v druhé půli loňského roku, mnohé otázky stále zůstávaly nezodpovězeny. Nyní jeho první marketingové snímky i některé parametry přináší magazín TheVerge.

Ačkoliv americký výrobce stále pracuje na posledních detailech, už nyní je zřejmé, že Sonos Era bude odhalen v několika málo týdnech. Aktuálně se mluví o konci března, přičemž představení by se měly dočkat obě varianty: Era 300 i Era 100.

Pokud vás zajímá, jak nové modely ovlivní produktovou nabídku společnosti, tak model Five by měl i nadále představovat nejdražší variantu mezi reproduktory (nebavíme se o soundbarech). Bude ale ukončena produkce Sonosu One, který už brzy nenajde v nabídce své místo.

Na kolik obě novinky vyjdou?

Nahradí jej Era 100, který by měl stát nějakých 250 dolarů, což po přičtení daně dělá necelých 7 tisíc korun. Dražší Era 300 pak bude zaujímat místo mezi tímto produktem a nejdražším modelem Five. Vyjde na nějakých 12 tisíc korun.

Obě novinky mají disponovat připojením přes Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 6, ale počítá se i s USB-C konektory pro kabelové připojení. I levnější Era 100 tak nabídne použití například s gramofonem, což u Sonosu One nebylo možné. Zmínit musíme také podporu AirPlay 2, 3,5mm audio konektor byste ale hledali marně.

Sonos Era 300

Stále platí, že model Era 300 bude osazen několika měniči ve všech možných směrech. Stane se tak ideálním společníkem pro soundbary a pro vytvoření všesměrového zvukového zážitku například v domácím kině nebo obývacím pokoji.

Co se týče prostorové hudby, bude možné využít prostorové nahrávky z Amazon Music Unlimited. Podle zdroje ale zatím nedošlo k dohodě s Applem pro Dolby Atmos v Apple Music. To se samozřejmě do oficiálního odhalení ještě může změnit.

Sonos Era 100

Era 100 nejspíše všesměrovým zvukem disponovat nebude a měli bychom na něj nahlížet jako na omlazený Sonos One s lepším výkonem. I podle použitého designu je zřejmé, že se jedná o jeho následovníka. Sestava měničů obsahuje středový mid-woofer a dvojici tweeterů. Přepracovaná lišta pro ovládání hlasitosti má být nyní lépe nahmatatelná i bez vizuálního kontaktu.

Hlasoví asistenti i udržitelnost

Z hlediska hlasových asistentů se počítá se Sonos Voice Control i Amazon Alexa, ale není zřejmé, jestli se dočkáme i podpory Google Assistant. Novinkou je rozšíření funkce ladění dle místnosti s názvem Trueplay také pro platformu Android. Na rozdíl od iOS ale analýzu provádí samotný reproduktor pomocí svých vestavěných mikrofonů.

Důležitou oblastí, na kterou se Sonos soustředí, je udržitelnost a zjednodušení oprav svých produktů. I z toho důvodu je u nových modelů použito více šroubů a méně lepidel. Snížila se také spotřeba elektrické energie, která v nečinnosti nepřesáhne 2 W a nezapomnělo se ani na režim spánku.