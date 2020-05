23metrový kýč? V Oklahomě odhalili obří sochu Elona Muska

Město Tulsa v americkém státě Oklahoma má novou dominantu a je poněkud kýčovitá. Před pár dny zde spolek Tesla Owners Club of Oklahoma a starosta odhalili téměř 23 metrů vysokou sochu zakladatele Tesly Elona Muska. Nejde však o nový monument, socha vznikla úpravou známé tulské skulptury Golden Driller, která byla vztyčena před desítkami let.

Podle všeho chce na sebe město tímto „kouskem“ přilákat pozornost Tesly – do éteru totiž nedávno prosákly zprávy, že Tulsa a Austin (hlavní město Texasu) jsou žhavými kandidáty společnosti pro umístění jejího druhého montážního závodu v zemi. Továrna prý poskytne práci deseti tisícům lidí. Starosta Tulsy G. T. Bynum se při příležitosti odhalení sochy na Twitteru pochlubil, že „Tulsa je městem, které nedusí podnikatele – chová je v úctě“! Dodal, že „Golden Elon“ je nyní šestou nejvyšší sochou v USA.

Socha, která byla v minulosti využívána jako reklamní poutač pro místní podniky a charitu, nezůstane v nejnovější podobě napořád. Jak dlouho to přesně bude, však v tuto chvíli není jasné. Je tu nicméně jiná snaha města, která by mohla mít delší trvání – starosta se koncem minulého týdne nechal slyšet, že místní policie zváží výměnu svých hlídkových aut za Cybertrucky (to každopádně v tuto chvíli není aktuální, první model by měl být dostupný až koncem příštího roku).