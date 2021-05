Zenfone 8 na prvních obrázcích: vymění ASUS výklopný fotoaparát za voděodolnost?

Už příští týden představí ASUS nový vlajkový smartphone Zenfone 8. V tuto chvílí není jisté, kolik telefonů tchajwanský výrobce celkem představí, neboť žádné z materiálů nezmiňují slovo „series“ naznačující ucelenou řadu smartphonů, ale pouze Zenfone 8. S jistotou tak můžeme počítat s jedním modelem, který má být podle upoutávek velký výkonem, ale kompaktní rozměry. A také, že bude voděodolný.

Wouldn’t it be nice if you and I were Protected, 6oth of us? 😌https://t.co/ig6HaxNLtQ #Zenfone8 #BigonPerformanceCompactinSize

— ASUS (@ASUS) May 2, 2021