Zazvonil zvonec a… DevFestu byl konec

A jak to bylo dál? Samotnou akcí totiž DevFest pro organizátory nekončí – spíš začíná. „Téměř ihned po ukončení ročníku 2019 jsme začali s přípravou toho následujícího,‟ říká hlavní garant Danny. „Několik dní po akci jsme uspořádali ještě debriefing pro core team organizátorů, kde jsme detailně probírali feedback od účastníků i organizátorů. Snažíme se z každé akce maximálně poučit,‟ doplňuje Danny.

Cosplayeři, válka frakcí a sběr vody

Ústředním tématem letošního ročníku byla dystopická budoucnost. „Účastníci během celé akce sbírali virtuální vodu, kterou poté rozdělovali mezi frakce. Dostali také možnost setkat se s profesionálními cosplayery, kteří doplňovali atmosféru festivalu. Cosplaye měli připraveni i organizátoři, někteří velmi propracované,‟ přibližuje Petr, garant celofestivalové hry.

Většina účastníků hodnotila hru kladně. Některým se podařilo hru „hacknout‟, jak se na pořádný vývojářský festival patří :) Ti byli následně vyloučeni ze soutěže a organizátoři poučeni do dalších let, že zabezpečení není nikdy dost.

Čísla, čísla, čísla

A jaký tedy byl DevFest.cz z pohledu čísel?

Lístky se vyprodaly již v týdnu před akcí a kapacita venue tak byla v podstatě naplněna. „Moc nás potěšil zájem účastníků, všechny lístky našly své majitele,‟ říká garantka PR, Katka.

A kdo byli účastníci DevFest.cz 2019? „Na mapě je vidět, že někteří lidé vážili cestu opravdu z daleka. Většina účastníků i speakerů však byla z Evropy,‟ vysvětluje hlavní garant Danny.

„Téměř 74 % účastníků se pak označilo za profesionály v oboru IT. Mezi další kategorie se zařadili především studenti nebo majitelé firem,‟ doplňuje.

Pouze 1,5 % účastníků uvedlo, že pracují v netechnickém oboru.

46 % lidí si užilo DevFest poprvé, pro většinu účastníků však šlo o minimálně druhý ročník. „Máme velkou radost, že se účastníci vracejí a zůstávají DevFestu věrni,‟ usmívá se produkční Bára.

Většina účastníků například hodnotila kladně organizaci interaktivní hry, catering a možnost dát si po celý den kvalitní kávu.

„Ještě větší radost pak máme z toho, že drtivá většina hodnotila festival kladně a pouhých 7,7 % účastníků jej hodnotilo jako „nic moc‟,‟ doplňuje Bára.

Ročník 2020 za dveřmi

DevFest.cz se letos opět přesune mimo Prahu. „Rozhodli jsme se DevFest znovu přenést do Ostravy, abychom jej více přiblížili i lidem, pro které je cesta do Prahy z jakéhokoliv důvodu nemožná. Věříme, že má Ostrava co nabídnout i náročným návštěvníkům,‟ vysvětluje garant ročníku 2020, Dominik a dodává, že si tým vybral magické datum 10. 10. 2020.

„Core tým organizátorů je již sestaven a práce na novém ročníku DevFestu už začaly. Například aktuálně jednáme o potenciálním místě konání,‟ vysvětluje Dominik.

Na co se tedy účastníci mohou již teď začít těšit?

„Letošní DevFest nás zavede do světa plného pistolníků, koní, saloonů a dívek v nesnázích. Dlouholetí návštěvníci však už jistě tuší, že ani v tomto světě není vše v pořádku. Fanoušci seriálu Westworld asi ví, o čem bude řeč,‟ poodhaluje téma garant interaktivní hry, Petr.

Chcete vědět víc?

„Lístky ještě v prodeji nejsou, ale novinky o letošním DevFestu budeme zveřejňovat na našich sociálních sítích. Zájemci si také mohou požádat o odběr novinek na webu DevFest.cz, kde budeme přednostně informovat o spuštění prodeje a podobně,‟ říká garant PR, Jakub.