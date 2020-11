Zakašlete a víte. Vědci vyvíjí aplikaci, která pozná, zda máte koronavirus

Koronavirus je s námi mnohem déle, než kdokoli nejspíše čekal. Ačkoli o viru stále nevíme příliš mnoho, mnozí jsou vůči jeho neustálému omílání v médiích imunní, bohužel však ne biologicky. Testování tisíců lidí denně však stojí nemalé prostředky, a tak se vědci snaží přijít na způsob, jak testovat spolehlivě, avšak levně.

Dle zprávy Institutu pro elektrotechnické a elektronické inženýrství (IEEE) se však vývojářům daří poměrně přesně odhalit, kdo je a kdo není na Covid-19 pozitivní. Pomáhá jim v tom strojové učení, které na základě zakašlání umí s přesností 98,5 % určit, zda je kašlající nakažen, či ne. U osob, které dle testů vyšly jako negativní, se algoritmus nespletl nikdy a měl 100% úspěšnost.

Umělá inteligence se učila na vzorku 200 000 vynucených zakašlání, které lidé nahráli na telefon a zaslali vědcům. Z toho se následně 2500 osob ukázalo jako pozitivních, přičemž ani nemuseli trpět žádnými příznaky.

Vědci nyní pracují na dalším zpřesňování metody, přičemž by rádi spolupracovali s nemocnicemi pro získání většího vzorku kašlání. Aplikace by pak měla sloužit veřejnosti jako prvotní indície, zda je člověk koronavirem nakažen. Metoda by se následně mohla dostat například do hlasových asistentů, jako je Siri, Alexa, nebo asistent Google.