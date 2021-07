YouTuber poslal do světa tři AirTagy. Do Severní Koreje nedorazil, z Cupertina se vrátil s dopisem

Lokalizační štítky Apple AirTags mají široké využití a dá se s nimi nakládat poměrně kreativně. YouTuber Jonathan z kanálu MegaLag se například pokusil s pomocí tohoto příslušenství trackovat balíčky rozeslané na tři poměrně netradiční adresy – jeden Timu Cookovi do Apple Parku, jeden Elonovi Muskovi do sídla SpaceX a poslední na německou ambasádu do Severní Koreje. Dorazily do cílové destinace?

YouTuber použil k rozeslání AirTagů přepravní službu DHL, od které se zároveň nechal informovat o aktuálním pohybu svých balíčků; mohl si tak ověřit, zda štítky reportují informace ze stejné polohy jako přepravní služba. Tyto údaje se v počátku lišily; podle DHL opustily letiště ve Frankfurtu, podle služby Find My však byly stále na místě. Jak se později ukázalo, štítky odletěly o pár dní později, tedy alespoň ty směřující do USA; ten do Severní Koreji se ve Frankfurtu zadrhl napořád.

AirTagy pro Tima Cooka a Elona Muska nejprve přistály na newyorském letišti JFK, odsud se pak rozletěly do cílových destinací. Štítek do Cupertina dokonce nahlásil svoji polohu v Nevadě, nad kterou se patrně spároval s iPhonem některého z pasažérů na palubě letadla.

Podtrženo, sečteno – štítek do Severní Koreji nedorazil, a dokonce ani jednou nenahlásil změnu své polohy. Autor videa stejným směrem zaslal ještě jeden, tentokráte směřovaný na adresu severokorejského filmového festivalu, jeho osud nám zatím není známý.

Štítek poslaný Elonovi Muskovi opravdu dorazil do sídla SpaceX, kde dva a půl týdne zůstal, poté ale svůj signál ztratil. Pravděpodobně se do rukou vizionáře vůbec nedostal.

Největší úspěch slavil AirTag v Cupertinu. Štítek dorazil přímo do základny Apple Park, kde pobyl šest týdnů a poté se do Německa vrátil s oficiálním dopisem od asistenta Tima Cooka. Ten uvedl, že je potěšen nad kreativním využitím štítků AirTag včetně tohoto a doufá, že jej bude autor využívat po této jedinečné cestě přes celý svět i nadále.