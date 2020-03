YouTube a Netflix sníží rozlišení videí. Chtějí ulevit přetížené infrastruktuře

To, že se Evropou rapidně šíří epidemi koronaviru, není nutno zmiňovat. V momentě karantény a omezeného volného pohybu je více možností, co dělat doma. Můžete si přečíst nějakou knihu, číst články na smartmanii, a nebo sledovat Netflix či YouTube. A právě poslední možnost zvolila napříč Evropou velká část populace a streamovací služba teď musí řešit nadměrný pohyb na serverech, který by dokonce mohl přetížit evropskou infrastrukturu internetu. Tento problém se řeší na úrovni evropské komise.

Thierry Breton, eurokomisař pro mezinárodní trh a služby, mluvil s CEO Netflixu a řešili možnost, že by bylo v této situaci dobré snížit kvalitu z HD na SD. Rozdíl ve stažených datech je výrazný – při SD se rovná hodina streamování 1 GB dat, při HD jsou to 3 GB. Tento tweet však neznamená, že ke snížení kvality dojde.

Jedná se spíše o prosbu ze strany EU, aby nedošlo k přetížení internetové sítě. Stejné omezení zavádí i YouTube, který bude dočasně videa spouštět ve výchozím rozlišení SD. Možnost přepnutí do vyššího ale uživatelům zůstane dostupná.

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix

To beat #COVID19, we #StayAtHome

Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.

To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary.

— Thierry Breton (@ThierryBreton) March 18, 2020