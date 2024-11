Xiaomi se chce oprostit od Qualcommu a Mediateku. Příští rok má odhalit vlastní čipset

Čínský gigant Xiaomi chce získat nezávislost na Qualcommu a MediaTeku

V příštím roce plánuje odhalit vlastní mobilní čipset

Společnost je prozatím poměrně skoupá na detailnější informace

Mobilní čipset je srdcem každého chytrého telefonu. Zatímco ostatní komponenty dneska umí vyrobit celá řada firem, v případě procesoru už je situace o dost obtížnější. Není se proto co divit, že segmentu dominuje několik výrobců, kteří si diktují podmínky. Řešením, jak se v tomto případě vyhnout zavedeným značkám, je na první pohled vcelku jednoduché – stačí si navrhnout vlastní čipset, jako to dělá kupříkladu Apple či Samsung. Jenže to není tak úplně jednoduchou záležitostí, ostatně zrovna jihokorejský gigant by mohl vyprávět.

Xiaomi chystá vývoj vlastních čipsetů

To nicméně světovou trojku ve výrobě chytrých telefonů neodrazuje. Podle informací, které sdílela agentura Bloomberg, se Xiaomi chystá do návrhu a výroby vlastních čipsetů, které by z jeho zařízení měly vytlačit procesory od Qualcommu a MediaTeku. Čínští představitelé opakovaně žádali místní firmy, aby co nejvíce omezily svou závislost na zahraničních technologiích, a zdá se, že se Xiaomi rozhodlo tuto výzvu vyslyšet. Samozřejmě se teprve uvidí, jak se k tomuto úkolu čínský gigant postaví a zda se nejprve nevydá cestou čipsetů pro cenově dostupné zařízení.

Pokud jde o konkrétní informace, zde Xiaomi bohužel mlčí, tudíž si budeme muset počkat, než se s námi čínská společnost o detaily podělí, nebo než s ověřenými informacemi přijde nějaký prověřený leaker. Jisté je, že Xiaomi plánuje do výzkumu a vývoje v příštím roce investovat 30 miliard jüanů, tedy nějakých 99 miliard korun, přičemž už letos Xiaomi vynaložilo částku 24 miliard jüanů (cca 80 miliard korun). Je velmi pravděpodobné, že vývoj vlastního čipsetu, které bychom mohli dočkat už v příštím roce, z plánovaného rozpočtu ukrojí značnou část.