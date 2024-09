Xbox Game Pass Standard: nové předplatné je levnější než Ultimate, má ale několik omezení

Microsoft zařadil nabídky Xbox Game Pass novou úroveň Standard

Je omezená pouze na konzole a chybí v ní několik desítek her

Cena činí 329 korun měsíčně

Microsoft od dnešního dne začal nabízet novou úroveň předplatného Xbox Game Pass nazvanou Standard. Jedná se o druhou nejvyšší (a druhou nejdražší) úroveň ze čtyř nabízených, oproti nejvyššímu předplatnému Ultimate obsahuje několik omezení.

Xbox Game Pass Standard: pouze pro konzole a bez novinek

Nová úroveň předplatného přijde na 329 korun měsíčně, což přibližně je částka, kterou ještě loni stál nejvyšší balíček Ultimate. Microsoft nicméně od loňského léta dvakrát svá předplatná zdražil, a varianta Ultimate nyní přijde na 439 korun. Jaké ústupky o 110 korun levnější úroveň Standard přináší?

Předně úroveň Game Pass Standard je omezená pouze na konzole Xbox, víceméně nahrazuje tedy zrušenou úroveň Game Pass for Console. Kromě počítačových her chybí v knihovně tituly z katalogu EA Play, a také hry přidané v den vydání, které budou do varianty Standard přicházet později. Předplatitelé nové verze si musí nechat zajít chuť na zhruba čtyři desítky novějších titulů, mezi nimi například Starfield, Diablo 4, Forza Motosport nebo Age of Mythology: Retold. Naopak nebudou ochozeni o online multiplayer či speciální nabídky a slevy pro členy.

Xbox Game Pass aktuálně existuje ve čtyřech úrovních:

Game Pass Core za 149 korun měsíčně – přístup ke spravovanému katalogu 25 her, online multiplayeru a speciálním nabídkám

za 149 korun měsíčně – přístup ke spravovanému katalogu 25 her, online multiplayeru a speciálním nabídkám Game Pass Standard za 329 korun měsíčně – přístup ke stovkám her, online multiplayeru a speciálním nabídkám

za 329 korun měsíčně – přístup ke stovkám her, online multiplayeru a speciálním nabídkám Game Pass PC za 299 korun měsíčně – přístup ke stovkám her pro PC včetně nových her v den vydání a z katalogu EA Play a speciálním nabídkám

za 299 korun měsíčně – přístup ke stovkám her pro PC včetně nových her v den vydání a z katalogu EA Play a speciálním nabídkám Game Pass Ultimate za 439 korun měsíčně – přístup ke stovkám her včetně nových her v den vydání a z katalogu EA Play a speciálním nabídkám

První dva uvedené balíčky jsou dostupné pouze pro konzole Xbox, třetí pouze pro PC, poslední varianta Ultimate pro obě varianty.