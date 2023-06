Vyšla třetí beta Androidu 14. Máme pro vás přehled novinek

Google vydal předposlední beta verzi Androidu 14

Přináší novinky hlavně pro majitele smartphonů Google Pixel

Beta verzi lze nainstalovat i na nový Pixel 7a

Práce na Androidu 14 se blíží do finiše. Google v noci na včerejšek vypustil do světa třetí veřejnou beta verzi, která podle oficiálního harmonogramu zahajuje období ladění stability – funkčně by měl být systém dokončen (stejně tak sada API pro vývojáře), nyní jsou před námi zhruba tři měsíce závěrečného cizelování. Co všechno nového Android 14 beta 3 přináší, zveřejnil server 9to5google formou galerie snímků obrazovky.

Podrobnější úpravy zamykací obrazovky

Hlavní novinka třetí beta verze byla představená na vývojářské konferenci Google I/O – týká se zamykací obrazovky. Bylo upravené systémové rozhraní, ve kterém lze nastavit zamykací i domovskou obrazovku, samotná editace domovské obrazovky pak nabízí spoustu možností přizpůsobení.

Na výběr devět typů hodin, u nichž lze měnit barvu a velikost, dále pak je možné volit barevnou paletu celé zamykací obrazovky, přidávat na ní zkratky (například ztlumení, spuštění aplikace Peněženka, ovládání chytré domácnosti, spuštění fotoaparátu nebo čtečky QR kódů apod.

Ikonky a barvičky

Pokud si necháváte generovat barvy ikon na základě tapety na obrazovce, možná zaregistrujete mírnou změnu odstínů – pozadí má sytější barvy, změněná je i barva ikony. Redakce 9to5mac má nicméně z tohoto vzhledu smíšené pocity, nové barvy jsou prý méně nápadné, bledé a mnohdy se příliš k dané tapetě nehodí.

Měnily se i ikony v náhledu snímku obrazovky – nově jsou zaoblenější.

Přemalovány byly i systémové přepínače, aby lépe odpovídaly jazykovému stylu Material You.

Nový indikátor nabíjení

Na smartphonech Pixel si budete moci povšimnout nového indikátoru nabíjení, který se zobrazí v pravém horním rohu. Indikátor má oválný tvar a kromě ikony nabíjení zobrazuje i procento nabití, a to i přesto, že jeho zobrazování máte v běžném provozu vypnuté.

Výuka navigace gesty

Do Androidu 14 Beta 2 také přibyl nový „kurz“, který uživatele naučí správně používat dotyková gesta.

Kompatibilní s Pixelem 7a

Třetí beta verzi Androidu 14 je možné nainstalovat na následující smartphony:

Pixel 4a (5G)

Pixel 5 a Pixel 5a 5G

Pixel 6, Pixel 6 Pro a Pixel 6a

Pixel 7, 7 Pro a 7a

Novým členem v rodině je nedávno uvedený Pixel 7a. Majitelé Pixelů 6, 6 Pro a 6a by měly být s instalací obezřetní, podle posledních reportů u některých z nich tato aktualizace znefunkčňuje snímač otisků prstů.

Podle oficiálního harmonogramu by měl Google v červenci vydat ještě jednu beta verzi, poté by se již měl připravovat na vypuštění ostré verze – její příchod očekáváme někdy v srpnu.