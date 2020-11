Volkswagen zvýší investice do elektromobility i digitalizace. Do pěti let utratí 73 miliard eur

Nemusíte být velcí fanoušci elektromobility, abyste poznali, že se o své slovo hlásí rok od roku více. Prakticky každá velká automobilka má dnes ve své nabídce minimálně jeden vůz na elektrický pohon. A tento trend bude pokračovat, ať se nám to líbí nebo ne.





Koncern Volkswagen do elektromobility a digitalizace v příštích pěti letech nainvestuje 73 miliard eur, tedy 1,9 bilionu korun. Vedení toto rozhodnutí oznámilo na pátečním zasedání dozorčí rady.

„Představenstvo stanovilo dnes spolu s dozorčí radou koncernu Volkswagen pilíře v rámci investičního plánování pro zajištění budoucích perspektiv koncernu. Důsledně bude realizována transformace společnosti a jejích značek včetně strategického zaměření na klíčové oblasti mobility. Finanční zajištění pro řešení velkých výzev příštích let je velmi solidní,“ řekl Hans Dieter Pötsch, předseda dozorčí rady koncernu Volkswagen.

Investovat se bude i do digitalizace

Celých 27 miliard eur, 713 miliard korun se vyčlení na investice do digitalizace. Automobilky se pomalu z klasických výrobců vozidel mění na softwarové společnosti a tento přechod není tak jednoduchý, jak si ještě pár let mohlo vedení automobilek myslet. Stačí jen zavzpomínat, jaké softwarové problémy měl Volkswagen ID.3. Už i nový Golf dostal zajímavý infotainment systém, na kterém se automobilka jistě nadřela. Vyrábět auta a dělat kvalitní software jsou dvě rozdílné záležitosti.

Volkswagen aktuálně nabízí první model z rodiny I.D – Volkswagen ID.3 na jehož test se můžete těšit začátkem prosince. Později dorazí na trh také větší sourozenec ID.4. a ani tím ofenziva elektromobilů nebude končit.

Změnou projdou také výrobní závody

Výrobní závod v Salzgitteru dostane injekci ve výši 26,4 miliardy. Půjde o investici do akumulátorové technologie, na které Volkswagen pracuje společně se švédským partnerem Northvolt.

Změnou projde také závod Emden. Už nyní tam probíhají práce, které mají urychlit přechod na elektromobilitu. V tomto závodě se bude vyrábět Volkswagen ID.4. a od roku 2023 i čtyřdveřový elektromobil s logem Volkswagenu.

Volkswagen má velké plány

Koncern Volkswagen se zavázal splnit Pařížskou dohodu a do roku 2050 chce dosáhnout uhlíkový neutrality. Do roku 2030 Volkswagen plánuje představit 70 nových modelů a to s výhradně elektrickým pohonem. Rodiny ID tak bude s velkou pravděpodobností pouhým startem a v budoucnu se tak máme na co těšit.