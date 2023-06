Vivo V29 Lite přichází do Česka. Láká na šarmantní design a dárek pro první zákazníky

V Česku se začíná prodávat nový telefon Vivo V29 Lite

Jde o střední třídu s velkým displejem a 64Mpx fotoaparátem

Cena byla stanovena na 8 499 Kč, do 15. června obdrží zákazníci k nákupu ještě malý dárek

Vivo dnes představilo horkou novinku do střední třídy. Telefon Vivo V29 Lite zaujme méně náročné zákazníky, kteří touží zejména po velké baterii s rychlonabíjením a pěkném displeji se 120Hz obnovovací frekvencí. Třešničkou na dortu je design a zvýšená odolnost IP54.

Letní telefon Vivo V29 Lite

Vivo V29 Lite připomíná své předchůdce z řady V, jistou inspiraci si však bere i z vlajkové série X. Nabízí stylové velké tělo s rozměry 164 × 75 × 7,9 milimetru a hmotnost 177 gramů. Na zádech dominuje hlavně velký vystouplý fotomodul. Ortodoxní zájemce potěší černá verze, k dispozici je však i svěží zlatá.

Na přední straně se nachází 6,78″ AMOLED zobrazovač s rozlišením Full HD+ při poměru 20:9 a vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz. Obrazovka je v horní části obdařena kruhovým výřezem. O výkon se stará čipová sada Qualcomm Snapdragon 695, která podporuje i 5G. Na českém trhu bude k mání jediná paměťová varianta: 8/128 GB. Slot na microSD kartu až do 1 TB je tu také.

Vivo dále nabízí velkou 5000mAh baterii typu Li-Po s podporou 44W nabíjení. To probíhá pomocí USB-C konektoru. Z další výbavy se sluší zmínit Android 13, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.1, GPS a mono reproduktor. Čtečka otisků je umístěna na boku. Sluchátkový port s průměrem 3,5 milimetru byste však hledali marně.

Fotoaparát s optickou stabilizací

Velkou devizou má být u nového telefonu střední třídy fotoaparát. Zejména ten hlavní, který disponuje rozlišením 64 Mpx. Primární kamera dále podporuje autofokus, dostatečný digitální zoom a naštěstí i optickou stabilizaci obrazu.

Zbývající sestava se skládá z 2Mpx makro kamery a 2Mpx hloubkového fotoaparátu pro bokeh efekt. Oba se chlubí clonovým číslem f/2.4. Čelní kamerka zaměřená na selfíčka pak nabízí rozlišení 16 Mpx, clonu f/2.45 a umí natáčet Full HD videa při 30 fps.

Cena a dostupnost

Vivo V29 Lite vstupuje hned dnes do předprodeje. Od 1. do 14. června bude k mání za 8 499 Kč včetně DPH. Jako dárek získají zákazníci bezdrátová sluchátka Vivo TWS 2e v hodnotě necelých 1 500 Kč. Oficiální start prodeje je stanoven na 15. června, cena by však měla zůstat stejná i po tomto datu.