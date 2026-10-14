Vesmírná odysea do kapsy! Hra No Man’s Sky míří na mobily

- Populární vesmírná hra No Man’s Sky dorazí koncem října na iOS
- Podle šéfa studia Hello Games Seana Murrayho se hráči mohou těšit na téměř plnohodnotnou verzi jako na PC
- Zamrzí pouze absence multiplayeru a funkce stavění planetárních osad
Takřka nekonečný vesmír ze hry No Man’s Sky se už brzy vejde do kapsy. Populární sci-fi titul, jehož tvůrci z britského studia Hello Games museli před deseti lety zkousnout zpackané vydání, aby následně mohli prožít jen málo vídaný comeback, totiž zamíří na zařízení s mobilními operačními systémy od Applu. Verze pro iPhone a iPad budou k dispozici od 28. října.
Skoro bez kompromisů
Podle Seana Murrayho, šéfa Hello Games, se hráči na mobilních zařízeních mohou těšit na plnohodnotný zážitek z No Man’s Sky. „Myslím, že bych měl říct, že nejde o No Man’s Sky Lite,“ napsal v blogovém příspěvku Murray. Mobilní verze podle něj obsahuje všechny z mnoha dosud vydaných bezplatných aktualizací. Nechybí tak například obří loňské rozšíření s názvem Voyagers. Hráči na iOS se tak budou muset obejít pouze bez multiplayeru a budování planetárních osad.
Podle Murrayho lze přístup tvůrců k verzi pro iOS srovnat s obdobím, kdy šla do prodeje původní verze hry pro Nintendo Switch. „Při práci na verzi pro Switch jsme naslouchali hráčům, na tom jsme stavěli. To nám pak umožnilo vytvořil výrazně rozšířenou verzi pro Switch2,“ vysvětluje Murray, který chce na základě zpětné vazby a počtu hráčů podobným způsobem podporovat i verzi pro iOS.
Minimální požadavky
Hra bude dostupná pro iPhone 11 a iPad Air 3. generace a novější. Velikost souborů ke stažení by navíc měla být překvapivě nízká – pouhých 5 GB. Samozřejmostí je nově navržené dotykové ovládání, ale nechybí ani podpora ovladačů, streamování obrazovky např. do chytré televize a podpora ovládání myší a klávesnicí na iPadu.
Podle Murrayho se tvůrci zaměřili také spotřebu baterie, díky čemuž si můžete dopřát opravdu dlouhé herní seance, aniž byste při tom museli sahat po nabíječce. Při uvedení na trh bude hra k dispozici zdarma na vyzkoušení, cenu plné verze však zatím neznáme.
Od nechvalně proslulého vydání No Man’s Sky uplynulo již deset let. Hra se však od té doby dramaticky proměnila k lepšímu. Verze pro iOS se připojí k rozsáhlému seznamu podporovaných platforem, mezi které patří PC, Mac a v podstatě všechny moderní konzole. K dispozici je také verze pro virtuální realitu.