Filmový zvuk jako v kině nemusí zůstat jen snem. Díky Black Friday si nyní můžete dopřát prémiové soundbary JBL se slevou až 32 %. Vybrali jsme dva oblíbené modely, které promění sledování filmů, hraní her i poslech hudby ve zcela nový zážitek.
JBL Bar 500 MK2: filmový zvuk bez složité instalace
Oblíbený seriál po práci, maraton vánočních filmů nebo hraní her na konzoli po práci můžete díky oblíbenému soundbaru střední třídy, JBL Bar 500 MK2, velmi jednoduše vylepšit. Díky 5.1kanálovému systému se subwooferem a Dolby Atmosdosáhnete imerzivního zvuku a široké zvukové scény i ve středně velkém obývacím pokoji a zároveň díky PureVoice 2.0 zůstávají detaily dialogů čisté i v akčních scénách.
JBL Bar 500 MK2 je ideální volbou, pokud hledáte něco víc než jen lepší TV zvuk. Je pro ty, kteří očekávají výrazně lepší prostorový zvuk bez rozmísťování dalších reproduktorů a bez komplikované instalace. O pořádnou dávku basů se stará výkonný 10palcový bezdrátový subwoofer, který dodá filmům, hrám a seriálům potřebnou energii. Soundbar navíc poslouží i k pohodlnému streamování hudby a je kompatibilní s multiroom systémy, Bluetooth a dalšími streamovacími službami. Během Black Friday pořídíte JBL Bar 500 MK2 se slevou 27 % na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců. Z původních 16 390 Kč klesla jeho cena na 11 999 Kč.
JBL Bar 1000: dokonalé rozložení zvuku v místnosti
Ti, kteří chtějí více, dostanou od JBL více, a nyní dokonce za méně. JBL Bar 1000 kromě Dolby Atmos, DTS a dalších skvělých funkcí disponuje také odnímatelnými satelitními reproduktory, které vytvářejí přesvědčivější prostorový efekt, a to opět bez nutnosti tahat kabely přes celý obývací pokoj.
Své místo si najde především ve větších a prostornějších obývacích pokojích, kde si můžete naplno vychutnat prostorové efekty. Potěší filmové nadšence, hráče i každého, kdo si rád vychutná koncert z pohodlí gauče. Výkonný 10palcový subwoofer dodává zvuku hloubku, zatímco technologie PureVoice udržuje dialogy srozumitelné. Nechybí ani pohodlné streamování hudby přes Wi-Fi. V rámci Black Friday pořídíte JBL Bar 1000 se slevou 32 % na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců. Z původních 28 990 Kč klesla jeho cena na 19 699 Kč.