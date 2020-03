Vědci mají novou technologii, která robotovi pomáhá chodit jako člověk

Vědci vymysleli novou technologii, která by po vzoru člověka mohla výrazně zlepšit chůzi robotů. Vyplývá to z unikátního výzkumu provedeném inženýry z Manchesterské univerzity ve spolupráci s klinickými psychology.

Vědci analyzovali, co se stane, když do robota vyrobeného z obyčejného Lega zakódují algoritmus založený na teorii percepčního řízení (Perceptual control theory), formulované lékařským fyzikem a výzkumníkem na poli experimentální a teoretické psychologie Williamem T. Powersem, a nahradí jím standardní algoritmy pro samovyvažování pohybu. Tato teorie vychází z pozorování, že živé věci ovládají vnímané prostředí pomocí svého chování.

