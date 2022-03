Už žádné vlajkové Nokie. Výrobce potvrdil změnu strategie

Už je to pět let, co finská společnost HMD Global vzkřísila mobilní telefony značky Nokia. Za tu dobu byla představena velká spousta nových modelů, ovšem ani slavné logo nepřilákalo takové množství zákazníků, aby se Nokie objevovaly v žebříčcích nejprodávanějších smartphonů.

Vyrábět drahé telefony Nokia se nevyplácí

Prvním smartphonem od HMD Global se stala Nokia 6, která do střední třídy přinesla slušný výkon, kvalitně zpracované kovové tělo a příkladnou softwarovou podporu. Pro začátek solidní počin, ovšem fanoušci původní finské Nokie toužebně vyčkávali, zda na trh dorazí i něco víc, ideálně vlajka překypující výkonem a fotografickými schopnostmi.

O vstup mezi výrobce prémiových smartphonů se HMD Global pokusilo celkem dvakrát: nejprve modelem Nokia 8 Sirocco, poté Nokií 9 PureView. Nutno podotknout že šlo o propadáky. Nakouknout mezi smetánku se poté ještě pokusil telefon Jamese Bonda Nokia 8.3 5G, ovšem premiéra byla tolikrát odkládána, že na trh dorazil už zastaralý.

Od té doby společnost na drahé telefony zanevřela a kompletně proměnila své portfolio. A zřejmě to tak i zůstane, neboť vedoucí produktového marketingu společnosti Adam Ferguson na veletrhu MWC prozradil, že vyrábět drahé telefony pro ně nedává žádný smysl. Firma se dle jeho slov nechce zapojovat do války s ostatními výrobci vlajkových smartphonů, ale chce si jít vlastní cestou.

Zdá se že nová strategie začíná nést ovoce. Zatímco v roce 2019 se firma potýkala s finančními problémy, zacílení na segment low-endových telefonů ji vrátilo do černých čísel. Nyní má za sebou šest po sobě jdoucích ziskových čtvrtletí.

Nutno podotknout, že největší příjmy HMD Global generují hloupé telefony, kterých prodává několikanásobně víc než smartphonů. I u nich ale začínají prodeje pomalu růst, byť na umístění v žebříčku největších výrobců to ještě zdaleka nestačí – v posledním kvartále například HMD dodalo na trh jen 3,2 milionů smartphonů.