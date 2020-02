USA chtějí odříznout Huawei od mobilních čipsetů. Odklad sankcí je o polovinu kratší

Loni v květnu byla umístěna společnost Huawei na černou listinu Spojených států, což znemožňuje americkým firmám s tímto čínským gigantem obchodovat. Kvůli zajištění podpory stávajících zařízení dostalo několik společností výjimku, ovšem pouze s omezenou platností; dosud byla stanovena na 90 dní a americké ministerstvo obchodu ji od května loňského roku prodloužilo třikrát, naposledy 18. listopadu loňského roku.

Další odklad je tu, má ale poloviční platnost

16. února tak měl začít platit úplný „ban“, ovšem americké ministerstvo obchodu opět přispěchalo s novým prodloužením výjimky. Tentokráte však Huawei nedostává k dobru 90, ale pouze 45 dní. Důvod posledního prodloužení je stejný jako v předchozích případech – aby mohla čínská firma nadále poskytovat podporu stávajícím zařízením a nedošlo k přerušení síťových komunikačních systémů, zejména na americkém venkově.

USA chtějí Huawei odříznout od mobilních čípů

Zkrácení odkladu na polovinu může být signálem, že se USA připravuje v obchodním vztahu s čínskou firmou nějaké změny. Podle dnešní zprávy agentury Reuters Spojené státy uvažují o tom, že Huawei úplně odříznou od dodávek čipsetů, zejména od tchajwanské firmy TSMC. Způsobit to má změna amerických předpisů, podle nichž mají všechny produkty využívající americké technologie podléhat novým regulacím, které by nepochybně jakýkoliv obchod s Huawei vylučovaly.

Platnost nových opatření by byla pro mobilní byznys Huawei zničující, zatímco bez služeb a aplikací Google se firma obejde, bez ARMových čipsetů by nebyla schopná žádná mobilní zařízení vyrábět. V Číně neexistuje výrobní linka, která by dokázala vyrábět mobilní procesory bez využívání amerických technologií.