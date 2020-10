Udělejte skok vpřed. Nový smartphone Huawei Mate 40 Pro představuje špičku v mnoha směrech

Nejen pouhý krok, ale celý skok kupředu učinila společnost Huawei s revolučním smartphonem Mate 40 Pro, který posouvá možnosti uživatele dál než všechny dosavadní modely. Nový telefon ztělesňuje to nejlepší z technologického potenciálu společnosti a odráží její snahu o inovace a vytvoření toho nejpropracovanějšího telefonu vůbec.

Nejnovější řada smartphonů Huawei pokračuje v tradici prvotřídní kvality, kterou se všechny předchozí produkty řady Mate pyšnily. Za posledních osm let přišlo na trh celkem deset různých modelů a nynější novinka posouvá úroveň smartphonů na ještě vyšší technologický stupeň. Od špičkového výkonu až po unikátní uživatelské rozhraní, každičký detail v řadě Huawei Mate 40 byl vyladěn tak, aby poskytoval co nejatraktivnější zážitek. Nový telefon Huawei Mate 40 Pro navíc obsahuje světově první integrovaný čipset 5G SoC vyrobený 5nm technologií, Ultra Vision Cine fotoaparát a ikonický Space Ring Design.

Richard Yu, výkonný ředitel a CEO společnosti Huawei Consumer BG, k novým produktům řekl: „Série Huawei Mate spojuje každý rok ty nejzajímavější technologické prvky do jednoho úchvatného balíčku. To je přesně to, co definuje DNA řady Mate a pohání naše inovace vpřed. V této bezprecedentní době jsme odhodlaní i nadále vytvářet lepší budoucnost s pomocí inovativní technologie, která má pozitivní a smysluplný dopad na životy spotřebitelů.“

Seznamte se s futuristickým designem řady Mate

Smartphone Huawei Mate 40 Pro, který snoubí ikonický design s inovativní technologií a precizností, byl vytvořen s důrazem na formu a funkčnost. Výrazný displej Huawei Horizon poskytuje výjimečný obrazový dojem, díky jemným tvarům se telefon navíc pohodlně drží. Přístroj je díky vysokému stupni krytí IP68 odolný proti prachu i vodě. Kontrola hlasitosti funguje s pomocí virtuálního i dotykového ovládání. Vylepšené algoritmy přitom zamezují jakýmkoliv nechtěným přehmatům.

Buď o krok napřed s HUAWEI Mate40 Pro

Watch this video on YouTube

Mate 40 Pro má menší výřez pro přední fotoaparát, který je ovšem přímo nabitý technologiemi – nabízí třeba odemknutí obličejem 3D Face Unlock, ultra širokoúhlý selfie fotoaparát či spolehlivý snímač gest. V displeji je zabudovaná i čtečka otisků prstů, což je v době povinného nošení roušek klíčový bezpečnostní prvek.

Na zadní straně zařízení nemůže chybět Space Ring, ikonický designový prvek řady Huawei Mate. Model Mate 40 Pro je k dispozici v černé barvě a působivé variantě Mystic Silver, jejíž povrchová úprava s barevnými efekty dodává telefonu tajemný punc.

Kirin 9000 určuje nový standard výkonu a 5G

Nový čipset řady Kirin 9000, kterým je poháněn ten nejlepší Mate vůbec, je plně vybavený pro příjem sítě 5G. Dokáže snadno zpracovávat datově a výpočetně náročné procesy i složité operace díky nejsofistikovanějšímu 5nm 5G SoC. Oproti svému předchůdci tak poskytuje výrazně lepší výkon a energetickou efektivitu.

Poprvé v historii má vlajková loď 5G SoC více než 15,3 miliardy tranzistorů, což z ní činí dosud nejkomplexněji vybavený 5G systém na čipu. Výkonný procesor je vybaven tříúrovňovou architekturou energetické účinnosti s jádry běžícími na taktovacích frekvencích až 3,13 GHz. Do SoC je také integrován 24jádrový grafický procesor Mali-G78, stejně jako inovativní NPU se dvěma velkými jádry a jedním malým, což posouvá zařízení AI na ještě vyšší úroveň.

24jádrový GPU Mali-G78 v telefonu Huawei Mate 40 Pro je nejvýkonnějším grafickým procesorem, který byl kdy do zařízení Huawei integrován. Největší přednost je v prvotřídním grafickém výkonu v kombinaci s úžasným audiovizuálním zážitkem při hraní her. 90Hz displej poskytuje společně s 240Hz dotykovou vzorkovací frekvencí na rychlejší odezvě a nyní poskytuje haptickou zpětnou vazbu, která odpovídá vizuálnímu zážitku. Tato možnost, určená také na sledování filmů je šikovně doplněná stereo reproduktory pro plnohodnotný audiovizuální zážitek.

Řada Huawei Mate 40 je zároveň vybavena baterií, která pohodlně dokáže udržet krok i s náročnými požadavky moderních 5G sítí. Díky bleskovému nabíjení s funkcí Huawei SuperCharge o výkonu až 66 W lze telefon plně dobít doslova za pár minut.

Širokoúhlý objektiv se snadnou ovladatelností

Kamerový systém řady Huawei Mate 40 byl vyvinut ve spolupráci s firmou Leica tak, aby poskytoval nejlepší možné funkce fotoaparátu. Průlomem jsou ultra širokoúhlý objektiv, výkonný hlavní fotoaparát s vysokým rozlišením či ohromující teleobjektiv. Díky řadě integrovaných fotoaparátů mohou uživatelé pořizovat kvalitní širokoúhlá videa a fotky i v “režimu selfie”.

Co se týče natáčení videí, nemá Huawei Mate 40 Pro konkurenci. S filmovým objektivem Dual Cine Camera může uživatel pořizovat vysoce kvalitní záběry v poměru 3:2 a s rozlišením až 4K, což je se stabilizací obrazu ještě snazší než kdykoli předtím. XD Fusion HDR Engine zase zajišťuje vyváženou expozici, i když uživatelé pořizují snímky za extrémního světelného kontrastu. Funkce Tvorba příběhu umožňuje vkládat do videa skutečné filmové efekty, stejně jako hudbu do podkresu či další filtry a efekty.

Širokoúhlý Cine objektiv nyní nabízí ještě širší zorné pole, stejně jako bohatší detaily, vylepšený výkon při slabém osvětlení a algoritmy pro korekci zkreslení, zatímco Super Sensing Wide Camera umožňuje pořizovat snímky v opravdu vysokém rozlišení. Kvalitu obrazu ještě více zvedá funkce Full Pixel Octa PD AutoFocus. Vylepšená korekce zkreslení se zaměřuje na věrné zobrazení obličeje, těla a končetin, díky čemuž je ultraširokoúhlý objektiv vhodný ve více situacích než kdy dříve. Huawei Mate 40 Pro je vybaven teleobjektivem Periscope s 10násobným hybridním zoomem a 50x digitálním zoomem.

Ultra Vision selfie fotoaparát na modelu Huawei Mate 40 Pro posouvá vlogování a selfie na vyšší úroveň, už jen díky podpoře 4K a možnosti fotografovat ve třech dostupných zorných polích – od blízkého až po ultra-široké.

Na míru potřebám uživatele

Nový smartphone Huawei Mate 40 Pro byl vyvinut tak, aby představoval revoluci v integraci telefonů do běžného života. K tomu mu pomáhají nové funkce zaměřené na uživatele, jako třeba Chytrá gesta, která umožňují ovládání zařízení bez jediného doteku displeje. Stačí jednoduše najet rukou nad telefon, čímž se uvede do chodu.

Hranice posouvá i nová funkce Eyes on Display, s níž telefon probudit pouhým pohledem na displej. Také vyzvánění nežádoucího příchozího hovoru lze ztlumit pouhým navázáním očního kontaktu s telefonem. Podobně tak automatické uspání displeje je deaktivováno, dokud si zařízení udržuje vaši pozornost.

Vylepšená funkce Huawei Share je branou k propojenějšímu a inteligentnějšímu životu. V kombinaci s výkonem ekosystému Huawei 1+8+N nabízí Multi-Screen Collaboration intuitivní způsob, jak mohou uživatelé ovládat více zařízení najednou, spouštět několik aplikací současně, kombinovat smartphone a PC a zprostředkovávat jedinečné zážitky.

Pokud jde o soukromí a zabezpečení, operační systém EMUI 11 obsahuje komplexní řešení na ochranu uživatelů zařízení Huawei. Systém Trusted Execution Environment se pyšní certifikátem CC EAL5+, což je nejvyšší úroveň certifikace pro komerčně distribuované mikrojádro. EMUI 11 rovněž přichází s novými funkcemi ochrany osobních údajů. Před odesláním obrázků mohou uživatelé ze souboru snadno odstranit citlivé osobní údaje, jako jsou umístění, čas a podrobnosti o zařízení.

Huawei Mate 40 Pro je vybavený inovativními mobilními službami Huawei Mobile Services (HMS), které dávají uživatelům do ruky chytřejší, všestrannější, pohodlnější a bezpečnější telefon. Během jeho uvedení na trh společnost Huawei představila také nové aplikace dostupné pro uživatele Huawei na celém světě. Je mezi nimi například Petal Search, vyhledávač s podporou několika různých typů vyhledávání; Petal Maps, mapová aplikace využívající funkci ovládání gesty řady Huawei Mate 40; a Huawei Docs, možnost sjednocení dokumentů. Tyto aplikace dohromady zlepšují digitální životy 700 milionů uživatelů zařízení Huawei po celém světě.

Nový telefon Huawei Mate 40 Pro je k dostání v předprodeji od 23. října do 11. listopadu za cenu 33 999 Kč. Při zakoupení v předprodeji dostane zákazník jako dárek voucher v hodnotě 3 000 Kč* a bezdrátová sluchátka FreeBuds Pro. Huawei Mate 40 Pro je k dispozici u běžných prodejců a zároveň na shop.huawei.com.

*Sleva je platná pouze po registraci v internetovém obchodě Huawei a v autorizovaných prodejnách Huawei Chodov a Quadrio a je možné ji uplatnit pouze jednorázově pro nákup produktu HUAWEI Mate 40 Pro.

Akce platí od 23.10.2020 do 11.11.2020 nebo do vyprodání zásob.