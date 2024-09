Twitter má v Brazílii utrum, Musk se dostal do křížku s nejvyšším soudem

Excentrický miliardář Elon Musk je trnem v oku nejen mnoha lidí, ale občas také různých vlád. Poslední rozmíšku měl Musk s brazilským nejvyšším soudem, který si pořádně posvítil na jeho sociální sít X, dříve známou jako Twitter. Minulý pátek došla soudu trpělivost a sociální síť na území Brazílie zablokoval, přičemž druhým dechem požadoval po největších provozovatelích obchodů s aplikacemi, tedy Googlu a Applu, aby aplikaci zajišťující přístup na X odstranili.

Před několika týdny Musk uzavřel pobočku společnosti X v Brazílii a propustil všechny zaměstnance brazilské pobočky. Rozhodnutí přišlo poté, co na síť napsal status o tom, že nesouhlasí s požadavky brazilského nejvyššího soudu na odstranění některých profilů považovaných za škodlivé kvůli šíření nepravdivých informací, zejména proto, že v zemi probíhají volby. Brazilské zákony zároveň vyžadují, aby sociální sítě působící v zemi měly místního právního zástupce pro řešení byrokratických záležitostí. Protože Musk brazilskému soudu nevyhověl a nejmenoval právního zástupce pro síť X v Brazílii, byla platforma v zemi zakázána.

The more the people of Brazil learn from the @AlexandreFiles, the worse it will get for him.

He violated the constitution of Brazil repeatedly and egregiously, after swearing an oath to protect it.

Nothing worse than an oathbreaker. https://t.co/QWHMHHlzYY

— Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2024