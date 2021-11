Twitter má nového šéfa. Jack Dorsey jako CEO končí

Spoluzakladatel a generální ředitel Twitteru Jack Dorsey dnes oznámil, že s tímto postem končí. Svou židli předá dosavadnímu technickému řediteli Paragu Agrawalovi. Na pozici předsedy představenstva se nyní usadí spolutvůrce Google Maps Bret Taylor.

Jack Dorsey Twitter vedl dva roky po jeho založení a pak dalších 6 let od roku 2015 do nynějška. Po celkem osmi letech ve vedení firmy končí, i nadále však bude pokračovat jako generální ředitel společnosti Square.

V oficiálním prohlášení Dorsey tvrdí, že Twitter se nyní potřebuje posunout a Paragovi hluboce věří. V dopise zaměstnancům přiznává, že to bylo těžké rozhodnutí a nyní cítí smutek i štěstí zároveň.

Deep gratitude for @jack and our entire team, and so much excitement for the future. Here’s the note I sent to the company. Thank you all for your trust and support 💙 https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1

— Parag Agrawal (@paraga) November 29, 2021